Skulptur til nyt sundhedshus tager sårbare gæster i hånden

Kunstner Wendy Plovmand skaber et keramisk værk i menneskestørrelse til Helsingørs nye sundhedshus. Hun er selv fra Helsingør og vil lave et værk, der tager gæsterne i hånden, når de træder ind i sundhedshuset.

Kunstner Wendy Plovmand har indsamlet hundredevis af svar på filosofiske og hverdagsagtige spørgsmål fra børn, unge, voksne og ældre i Helsingør, printet dem ud og spredt dem ud over gulvet på Statens Værksteder for Kunst i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn, fortæller hun over telefonen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her