Skulle indstille sin GPS - smadrede ind i restaurant

Føreren af den lille Skoda CitiGo har forklaret ejerne af den nye Café SunDay, at han ved et uheld påkørte caféen, da han skulle indstille sin GPS under kørslen tidligt tirsdag morgen. Han mistede herredømmet og kørte ind gennem restaurantens store vindue og stoppede først ind i selve restauranten med voldsomme skader til følge.

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvordan vi løser dette, så vi kan være klar til at åbne, så snart restriktionerne ophører. Vi er selvfølgelig ubeskrivelig triste over, hvad der er sket, men er glade for, at ingen er kommet alvorligt til skade, lyder det fra café-ejerne.