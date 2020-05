Skrupskøre strømere i parcelhuskvartererne

Torsdag den 14. maj præsenterer PASSAGE Festival sammen med Chaplin, det private beskæftigelses- og botilbud, forestillingen "Skøre Strømere" af Dansk Rakkerpak i både Helsingør Espergærde og Ålsgårde. Forestillingen bliver opført henholdsvis klokken 10.00, 12.00 og 14.00 på parcelhusveje under kontrollerede forhold og med fuldt hensyn til forsamlingsrestriktioner i forbindelse med Covid-¬19.

Dansk Rakkerpaks forestilling "Skøre Strømere" er en parodi på en politipatrulje, som har begejstret flere generationer af gadeteaterpublikum blandt andet til PASSAGE Festival. Og nu i en krisetid, hvor moralen skal holdes oppe og humøret højt, er der hårdt brug for, at patruljen rykker ud. Der skal holdes et skarpt øje med, om regler og retningslinjer overholdes i baghaverne!