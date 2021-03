Skræmte tyve væk fra rækkehus

To indbrudstyve blev mandag ved 19-tiden forstyrret i deres forehavende. Mens de var ved at bryde et vindue op til en lejlighed på Roret i Snekkersten, opdagede en nabo de to og skræmte dem væk. De nåede derfor ikke at bryde ind men stak i stedet af. Tyvene beskrives som cirka 25 år. Den ene var kraftig af bygning.