Sagen blev behandlet her ved Retten i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Skoleskænderi endte i retten: Far truede med rockere

Helsingør - 28. november 2019 kl. 04:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand i 40’erne er dømt for at true sønnens klassekammerat med at sende rockere efter ham. En uenighed mellem klassekammerater i en udskolingsklasse tog en septemberdag sidste år så meget fart, at en af drengenes far begyndte at blande sig. Det skete på en af Helsingørs folkeskoler.

Han kontaktede via telefon en af drengene i klassen og forlangte en undskyldning til sin søn. Det skete i et spisefrikvarter ad to omgange, hvor der sagt, at "hvis ikke du finder XXX og siger undskyld, starter jeg min bil og kører op og finder dig og smadrer dig, og det gælder også din mor og din far". I det andet opkald sagde omtrent dette: "Hvis du lægger på igen, så vil jeg komme op og smadre dig og sende mine rockere efter dig". I retten i Helsingør nægtede manden sig skyldig i det, der rent juridisk hører ind under trusler på liv og førlighed.

Af dombogen fremgår det ikke, hvad uenigheden mellem klassekammeraterne drejede sig om. Et vidne kunne dog underbygge, at der var tale om trusler over telefonen, og derfor endte sagen med, at den voksne mand blev dømt skyldig og fik 40 dages betinget fængsel. Manden har tidligere været dømt for ulovlig besiddelse af kniv og vold. En skærpende omstændighed var offerets unge alder, imens det var en formildende omstændighed, at dommen faldt her i november over et år efter episoden, og at manden i en årrække har haft gode personlige forhold.