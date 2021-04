Foto: Christopher Valeur

Skoler kan åbne fra i morgen

Skolerne skulle egentlig have været lukkede frem til den 11. april, men grundet lavt smittetryk kan de åbne allerede i dag.

Helsingør - 07. april 2021 kl. 17:07 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I sidste uge blev det annonceret, at alle skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber i kommunen vil være lukkede frem til den 11. april på grund af et for højt smittetryk. Lukningerne blev på daværende tidspunkt beskrevet som en forebyggende indsats for at undgå, at smitten i kommunen steg yderligere. Helsingør Kommune havde på det tidspunkt haft 96 bekræftede smittetilfælde i løbet af den forgangne uge.

Lukning ophævet Lukningen er dog ophævet fra dags dato, så børnene igen kan komme i skole i morgen. I en mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed skriver de således. »Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 31. marts 2021 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune omgående at lukke alle skoler, herunder SFO'er i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. epidemilovens § 33, stk. 1. Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning, da påbuddet ikke længere skønnes sundhedsfagligt nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Covid-19. Det indebærer, at der fra den 7. april 2021 igen er adgang for elever m.fl. på alle skoler og SFO'er i Helsingør kommune.«

Åbner næppe i morgen Ophævelsen er dog ikke ensbetydende med, at eleverne kommer i skole i morgen. Elevere og lærere skal således coronatestes inden da, og da det bliver svært at nå inden i morgen, vil skolerne melde mere detaljeret ud, når de kender til en genåbningsdag.

Lav smitte årsag Senere i mailen står der beskrevet, at ophævelsen af påbuddet skyldes det lave antal smittede i Helsingør Kommune for tiden. - Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at smitten i kommunen siden 31. marts 2021 har ligget med en testjusteret incidens på under 150 smittede per 100.000 indbyggere og med en testjusteret incidens på 111,1 d. 6. april 2021. De seneste tal fra Statens Serum Institut fra den 7. april viser, at der har været 86 smittetilfælde i løbet af den seneste uge. Det giver et incidenstal på 137,5, og det bliver derfor spændende at følge, om incidenstallet forbliver under 150.