En vandflaske og et takkebrev er på vej til medlemmerne af kommunens skolepatruljerne.

Skolepatruljen er tilbage - og får en tak

Helsingør - 01. juni 2021 kl. 06:50

Nu kan du igen se skolepatruljeelever med gul vest og reflekspinde på skolevejene. Efter et særligt år med corona-restriktioner og lukkede skoler overraskede Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd skolepatruljeeleverne velkommen tilbage med en særlig overraskelse.

Med den større genåbning af skolerne er nogle af dagligdagens rutiner på skolevejene også vendt tilbage. Flere steder har skolens ansatte på fornemmeste vis vikarieret for skolepatruljeeleverne, men mange steder har patruljen været lukket. Nu er de ældste elever tilbage på skolen i hvert fald delvist, og skolepatruljeeleverne står i det meste af landet igen klar til at hjælpe eleverne sikkert og trygt over vejen.

Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd er stor- fans af skolepatruljerne og besøger derfor årligt patruljerne for at sige dem stort tak for indsatsen.

På grund af corona og restriktionerne forbundet hermed fik skolepatruljerne desværre ikke besøg af politiet, formanden for Trafiksikkerhedsrådet og repræsentanter fra Center for By, Land og Vand som først planlagt.

- Selvom skolepatruljerne ikke har udført deres arbejde i perioden, hvor skolerne var nedlukket og eleverne hjemsendt, vil vi i Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd alligevel gerne takke dem. Alle skolepatruljerne har fået tilsendt en erkendtlighed i form af en vandflaske vedlagt et takkebrev, siger Christian Holm Donatzky, formand for Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd.

- Skolepatruljernes indsats er utrolig flot. De er med til at skabe tryghed for alle elever, der færdes på skolevejene, og de gør vejene mere sikre. Det frivillige engagement er enormt, og vi har glædet os til at byde dem velkommen tilbage, slutter Christian Holm Donatzky.