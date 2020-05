Se billedserie Om- og nybygningen af Skolen i Bymidten har kostet Helsingør Kommune 320 millioner kroner.Pressefoto

Skolen i Bymidten er nomineret til årets skolebyggeri

Helsingør - 15. maj 2020

Skolen i Bymidten er et stærkt eksempel på, når funktionalitet og æstetik går hånd i hånd, hedder det blandt andet i dommerkomiteens bedømmelse af skolen. Skolen i Bymidten er sammen med fire andre nye skolebyggerier kåret til Årets Skolebyggeri. Det er Nohrcon, der står for konkurrencen, som afvikles for 8. år i træk. Vinderen findes via en afstemning, som allerede er i gang, og der kan stemmes indtil den 8. juni. Vinderen afsløres den 15. juni.

Udover Skolen i Bymidten er de nominerede Christianshavns Skole og Peder Lykke Skolen i København, Lindbjergskolen i Herning og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Der er både nye og renoverede projekter i feltet.

Gode eksempler Nohrcon sætter fokus på nye, flotte og funktionelle skolebyggerier og læringsrum, og prisen skal være med at fremhæve de gode eksempler for at inspirere andre skolebyggere, der dermed kan lære af andres erfaringer og bygge bedre og mere fremtidssikret.

Skolen i Bymidten har gennemgået noget af en forvandling. Seks af skolens bygninger er blevet renoveret, så de rummer tidssvarende læringsmiljøer, tre er blevet revet helt ned, og der er blevet opført tre nye bygninger, som rummer tumlesal, værksteder og faglokaler for udskolingen samt hjemmebase for udskolingen, musikskole og ny idrætshal.

Dommerne siger Den jury, der har udpeget Skolen i Bymidten som kandidat til prisen, siger blandt andet om skoleprojektet:

»Skolen i Bymidten er et stærkt eksempel på, når funktionalitet og æstetik går hånd i hånd. Det er et meget flot renoverings- og nybygningsprojekt, hvor de forskellige bygninger komplementerer hinanden tillige med at de skaber rum mellem sig. Der er brugt få materialer - og valget er ikke faldet på den ellers 'traditionelle' sprudlende farvepalette inden for skole- og institutionsbyggeri - men i stedet for på solide, nedtonede materialer.«

»Skolens varierede uderum virker fuldbragte og inviterer til forskellige former for aktiviteter i både store og små grupper. Interiør og rum er gennemtænkte og inspirerende. Her har de voksne været i børnehøjde og der er skabt rum der understøtter både leg og læring på elevernes forskellige niveauer. Det er ligeledes dejligt at se, at kunstværket "lanternen" er en integreret del af uderummet og tænkt til brug for eleverne.«

Skolen i Bymidten har kostet 320 millioner kroner. Arkitektfirmaet Kjaer & Richter har tegnet de 9.050 kvadratmeter nybyggeri og 7.800 kvadratmeter ombygning. do.