Skolebørn på arbejde ved samlebåndet

I den anden ende af museet, har tidligere lærer på Hornbæk Skole Richard Eriksen, indrettet et producerende værksted. Her producerer eleverne deres egen oplukker af træ, møtrikker og sten. Et korps af frivillige hjælper til ved de snurrende maskiner, hvor eleverne har travlt med at nå igennem de mange arbejdsgange. Det gælder om at nå at blive færdig, for til slut afprøver eleverne deres oplukker på sodavandsflasker med kapsel, og bagefter må man drikke indholdet.