Skole-OL er næststørst

Så er der ikke længe til Skole OL stævnet. Helsingør IF Atletik har i de seneste uger tilbudt for-træning ude på skolerne til både elever og lærere. Eleverne har lært nogle idrætsdiscipliner, som alle unge har godt af at træne meget mere.

Helsingør Atletik glæder sig meget til at byde velkommen på Helsingør Atletikstadion. Løb, spring, kast og stafet - sat i scene med over 1100 elever fra 4. til 7. klasse på Helsingør atletikstadion tirsdag 8. maj med start og indmarch fra kl. 9.00. Stævnet arrangeres i samarbejde med bl.a. Dansk Atletikforbund og Helsingør Kommune.

Et rigtigt OL har den Olympiske ild, der skal brænde, mens atleterne dyster på stadion. Til Skole OL er det den "Skolympiske ild", som den olympiske vindsurfer Sebastian Fleischer, Helsingørs OL-deltager fra Rio 2016, sagt ja til at tænde. Sebastian byder velkommen til Skole OL sammen med formanden for Børne- og uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup (A) og formanden for Helsingør Atletik, Birthe Steenberg.

- Vi er meget glade for den kæmpetilslutning, som vi får fra skolerne. På få år er dette Skole OL stævne blevet et af de største i Danmark og vi håber naturligvis, at en masse børn og unge får en rigtig god oplevelse igen i år. Skulle der også være nogle, der opdager hvor sjovt atletik er, så står vi i Helsingør Atletik klar til at byde dem velkommen i klubben, lyder det fra formand for Helsingør IF Atletik, Birthe Steenberg.