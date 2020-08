Mere end 40 klassiske sejlbåde - alle af træ og drevet for sejl - kommer til Helsingør på lørdag, hvor sejladsen Øresund på Langs har mål. Foto: Allan Nørregaard

Skønne skuder sejler sundet på langs

Klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere vil sammen med tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller fylde Øresund med sejl, når den store kapsejlads Øresund på Langs bliver sejlet i den kommende weekend. Fartøjerne er alle bygget af træ og drevet for sejl, så det er et skønt skue, når de sejler op gennem Sundet med Helsingør som mål.

Det er nu tredje gang i nyere tid, at Øresund bliver fyldt med flotte gamle træskibe og klassiske sejlbåde og joller til fælles kapsejlads. Kapsejladsen er en unik mulighed for at opleve de traditionelle og klassiske fartøjer dyste i forskellige løb og klasser i sundet.