Skinnefræseren starter i Snekkersten

Fræsetoget er det langsomste af de specialtog, der jævnligt gæster det danske jernbanenet. Når fræseren er i gang, kører toget med under en kilometer i timen, og togets fræsehjul kan dermed fræse over en millimeter af skinnen for hver passage.

- Skinnefræsningen sikrer, at skinnerne kan holde længere, inden de skal udskiftes, og risikoen for skinnebrud bliver også mindre. Det betyder færre hastighedsnedsættelser og færre skader, der skal udbedres, siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark, i en pressemeddelelse.

Normalt vil toget behøve 1-3 passager for at fjerne en revne, og på en nat kan skinnefræseren fræse op til tre ton jern af skinnerne. Jernet bliver herefter kontrolleret, sorteret og bearbejdet, inden det bliver genanvendt

Fræsetoget er knap 44 meter langt og vejer 155 ton med fræsespånerne. Det har to fræsehjul og et slibehjul i hver side. Togets kørehastighed er max 70 km/t på danske skinner. Når det fræser skinner, kører det meget langsomt - kun op til 0,6 km/t. Fræsetoget kører om natten for at genere togdriften mindst muligt. Om dagen bliver det renset og klargjort.