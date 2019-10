I januar var DN Helsingør med til at arrangere et protestmøde på Krogerup Højskole, hvor medlemmerne sammen med kollegerne fra Fredensborg Kommune talte imod DF?s forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening en ret til at rejse fredningssager på egen hånd. Foto: Kenn Thomsen

Skalkeskjul, kloakvand og en ny sti

Helsingør - 28. oktober 2019 kl. 06:14 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæde over stiplaner omkring Esrum Sø, men også mange løftede pegefingre i årsberetning fra Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør.

»Stien følger i store træk eksisterende gamle veje og stier. Den bugter sig, så den visse steder går nær søens bred, andre steder op på bakketoppe, så man får storslåede udsigter over søen og de flotte landskaber.«

Helle Øelunds glæde over medvind til planerne for en offentlig sti på den østlige side af Esrum var stor, da Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør holdt generalforsamling søndag. Mødet begyndte med en bustur til Søborg for at høre om planerne for at genoprette den gamle sø, og derefter holdt formand Helle Øelund sin årsberetning.

Hun fastslog, at DN går ind for byfortætning i stedet for inddragelse af landzone, men der er også undtagelser - som på Nordre Strandvej nær Marienlyst.

- Ved salget af Petersborg med byggeret til to større lejlighedskomplekser, sælger man ud af værdifuld arkitektur og et smukt haveanlæg. Med den tilladelse mister man som almindelig borger indsynet til det historiske hovedhus.

Det må vi leve med...

I sin årsberetning gav Helle Øelund også en status på Naturfredningsforeningens synspunkter i tre store sager. Foreningen har brugt sin ret til at klage over både miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan for den meget omdiskuterede Kellerisbebyggelsen, der endnu ikke er i gang.

- Miljøvurderingen viser, at Espergærde Renseanlæg ikke har kapacitet til nye boliger, fordi der ikke er separatkloakeret i området. Det vil sige, at regnvand blandet med kloakvand løber i de samme rør og ender i Renseanlægget. Herfra er der ofte overløb til Øresund, hvis det ikke inden da er flydt ud i vandløb og søer. Specielt Munkesøvandløbet er belastet af kloakvand, som yderlig vil forværres af bebyggelse, sagde Helle Øelund, der også talte om indvielsen af det nye flisværk med disse ord:

- Det er et imponerende anlæg, men desværre anses flis ikke (mere) som en CO2-neutral energikilde, og der er stor utilfredhed med losning af flis på Kongekajen i Helsingør. Man kan sige om værket, at det er et overgangsfænomen indtil varmepumper, geotermi eller andre energiformer bliver økonomisk tilgængelige. Flisværket er afskrevet efter 20 år, så det kommer vi til at leve med.

Nej til ny kaj

Planerne om en krydstogskaj vil Naturfredningsforeningen kæmpe imod, fordi det er et dyrt anlæg uden nogen nævneværdige penge, der lægges i værtsbyen - tværtimod kommer der øget forurening.

- Måske er kajen et skalkeskjul for losning af flis direkte i Helsingør, så 40 store lastbiler ikke dagligt skal tilbagelægge strækningen fra Hundested til Helsingør på de nordsjællandske veje. Hvad vi også frygter er, at der med en evt. fast forbindelse til Sverige, bliver opmarch-arealer og busholdepladser tilovers, således at der kan bygges boliger eller hoteller, som vi ser i andre byer, hvor havnen mister sin funktion, og byens facade mod Øresund mister sin charme.

I sin beretning glædede Helle Øelund sig over, at kystsikringsprojektet på Nordkysten skrider fremad, og at kommunen næsten er i mål med ikke at bruge gifte til vedligeholdelsen af kommunens arealer.