Skal din spillekonsol på museum?

Gaming er i dag en vigtig del af mange danskeres hverdag - både for drenge, piger og voksne. I dag spiller cirka halvdelen af alle danskere regelmæssigt og blandt danske teenagedrenge er det 96%, der spiller næsten dagligt. I de seneste år er gaming også blevet en professionel sport med skyhøje pengepræmier på spil og tusindvis af tilskuere til store turneringer. Fx er det danske esporthold Astralis blevet blandt verdens bedste. Så gaming er en vigtig del af manges liv i dag, og det vil museet gerne dokumentere og vise i den nye udstilling GAMER.

Udstillingen GAMER skal åbne i januar 2021, men inden da har museet dog brug for hjælp til at finde indhold og gode fortællinger. Derfor efterlyser museet nu gamle spilkonsoller og andet gaming-udstyr, som kan vises i udstillingen. Det kunne være en gamle NES eller Gameboy fra 1980'erne eller måske Nintendo Wii fra midt 00'erne. Det er dog ikke kun den hardware, som vi spiller på, der er interessant for museet men også oplevelserne bag.