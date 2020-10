Skæv chauffør: Anholdt da han kørte fra færgen

Politiet fik først chaufføren til at puste i et alkometer, men det gav ikke noget udslag. Det gjorde det til gengæld, da han efterfølgende blev bedt om at gennemføre en narkotest. Den viste, at han var påvirket af amfetamin. Han blev derfor anholdt og er nu sigtet for kørsel i påvirket tilstand. Politiet tog samtidig bilnøglerne, som chaufføren først får tilbage ved en negativ narkotest. I mellemtiden er lasten strandet på havnen i Helsingør.