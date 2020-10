Søren Jacobsen er formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og skipper på fartøjet H4 Regina i Helsingør. Foto: Per Skovkjær Sand

Skånsomt fangede fisk får statskontrolleret mærke

- Vi har overdraget vores forberedende arbejde til ministeriet, og det er besluttet politisk at lave et statsligt mærke, fordi forbrugerne efterspørger det, siger Søren Jacobsen, der fisker fra fartøjet H4 Regina i Helsingør.

Helsingør: NaturSkånsom er et nyt statskontrolleret mærke for skånsomt fangede fisk, som lanceres 2. november, og én af hovedkræfterne bag er kystfisker Søren Jacobsen fra Helsingør, der er formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

