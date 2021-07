Sjaskesjov på Museet for Søfart

- Vi har bassin i dokken, nyheder i Sømandsværkstedet og udstillinger i børnehøjde. Byg din egen hjuldamper og søsæt den i sjaskebassinet i dokken. Lav et magisk drømmeakvarium, der lyser i mørke. Du kan også tage familien med ombord i 'DRØMMESKIBET' - M/S Museet for Søfarts store legeunivers for børn og legesyge voksne. I kan også battle i sømandskaraoke og køre ræs i dokken på museets specialdesignede rumpejoller - en slags gokarts med sejl, der kører, når du vrikker med rumpen, fortæller Museet for Søfart.

- M/S Museet for Søfart er et sted, hvor flere generationer kan mødes og foretage sig noget aktivt sammen. Efter et langt coronaår trænger mange børn og voksne til gode, sjove og udfordrende fælles oplevelser. Med vores børnevenlige udstillinger og et stort sommerprogram er vi klar til at give dem det, siger Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart.