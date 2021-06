Sjælland Rundt ramler sammen med hedebølge: - Derfor skal du husk dette

I år bliver den traditionsrige kapsejlads Sjælland Rundt ekstra udmattende grundet de meget varme temperaturer. Foto: Presse

Helsingør - 17. juni 2021 kl. 07:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

DMI har varslet hedebølge fra i dag, torsdag, på Sjælland og Fyn.

Det falder sammen med Sjælland Rundt med start i Helsingør. Dermed skal deltagerne ved den udfordrende kapsejlads foruden farvandet navigere i bagende sol og glohede temperaturer.

Sjælland Rundt går også under navnet »Havets Marathon«, og med hedebølgen som et ekstra element er der virkelig lagt i kakkelovnen til et spændende løb. I år er 143 både og 720 besætningsmedlemmer meldt klar til kapsejladsen, og de første både sejler afsted fra Helsingør klokken 10.00.

Løbsledelsen er godt opmærksom på det meget varme vejr, og de vil også indskærpe hensynet til sikkerheden om bord over for deltagerne inden løbsstart.

- Om morgenen er der skippermøde, og i talen kommer vi til at understrege, at besætningerne skal huske ekstra drikkevarer. Flere af dem har sejlet i 30-40 år, så de er klar over det, men der er også nogle, som deltager for første gang. Og det kan altså hurtigt blive en lang dag på båden, hvis det er vindstille og 28 grader, siger stævneleder Martin Anfeldt fra Helsingør Sejlklub.

Det første Sjælland Rundt fandt sted i år 1947, og løbet strækker sig fra 17. juni til 21. juni.

Positiv udvikling Allerflest deltagere var der ved rekordløbet i år 1984 med utrolige 2074 tilmeldte både. Siden er løbet gået ned i skala, men arrangørerne er stadig meget tilfreds med årets antal deltagere, lyder det - især i betragtning af den usikkerhed som coronapandemien har skabt, og som løbet dermed er blevet arrangeret i.

- Da vi åbnede op for tilmelding i efteråret, blev de 470 besætnings-pladser hurtigt udsolgt, og vi fik skrevet 200 på venteliste. Siden åbnede vi så op for flere deltagere, og senest har vi haft nogle afbud især fra Sverige, siger stævneleder Martin Anfeldt og fortsætter:

- Alt i alt er vi inde i en positiv udvikling, og det hænger sammen med en generelt positiv udvikling indenfor sejladsen, vurderer han.

Ombord på de 143 både er der enkelte tyskere og enkelte svenskere, men langt størstedelen af deltagerne ved Sjælland Rundt er danskere - især fra det nordsjællandske sejlmiljø og sejlere lige syd fra København.

Tror på lokal succes Også en række lokale deltagere er klar til at tage den lange tur rundt om Sjælland, og de er værd at holde øje med, siger Martin Anfeldt fra Helsingør Sejlklub.

- Vi har potentialet til at komme i top-3. Vi har nogle rutinerede besætningsmedlemmer, der kender ruten ud og ind. Det er muligt følge med i løbet live, da vi tracker alle bådene, siger han og forklarer, at løbsledelsen også bruger overvågningen af bådene som et sikkerhedstiltag.

- Det er meget populært at følge med i løbet på den måde, men hvis nu vi kan se, at en solobåd stille og roligt driver mod Aarhus, så er det også der, vi reagerer, for så er sejleren sgu nok faldet i søvn, lyder det fra Martin Anfeldt.

Det bliver først besluttet på dagen, hvilken vej rundt om Sjælland, der skal sejles - Det tyder dog på, at det bliver nordover i år af hensyn til vindretningen.