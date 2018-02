Six Foot Stompers er et populært band, når det kommer til traditionel jazz.

Six Foot Stompers spiller på færgen

Et af de mest efterspurgte jazzorkestere er tilbage på scenen på Tycho Brahefærgen med afgang fra Helsingør klokken 17.13 onsdag 28. februar. Six Foot Stompers er et velspillende jazzband, der har dybe rødder i det nordsjællandske. Orkesteret leverer en musikstil, der har udgangspunkt i den traditionelle New Orleans- og Dixielandjazz, tilsat krydderier og inspiration fra andre stilarter. Repertoiret er bredt, og indeholder, ud over kendte jazz- og swingnumre, evergreens samt andre melodier, der knytter sig til særlige lejligheder.