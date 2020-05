Silhuetter over gadens himmel

Sidste sommer kom der silhuetter op over gågaderne Bjergegade og Stjernegade. I år bliver Stengade også udsmykket.

Kig op - himlen over Stjernegade, Bjergegade og Stengade i Helsingør bliver igen udsmykket med eventyrlige figurer i løbet af denne uge. Udsmykningen var en stor succes sidste sommer, hvor silhuetterne dansede over de to gågader Stjernegade og Bjergegade. I år er udsmykningen udvidet med figurer over Stengade, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.