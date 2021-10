Jeppe Hauptmann bor i Gurre med sin kone og to børn. Jeppe Hauptmann mener, de lokale borgere skal have større indflydelse på lokalpolitikken. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Sikkerhedsbrud skubbede Jeppe Hauptmann ud i politik: Målet er en plads i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikkerhedsbrud skubbede Jeppe Hauptmann ud i politik: Målet er en plads i byrådet

En kritisabel sag om manglende datasikkerhed på kommunens folkeskoler har fået Jeppe Hauptmann til at gå ind i lokalpolitik med listen Projekt Transparens

Helsingør - 10. oktober 2021 kl. 17:44 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Familiefaren Jeppe Hauptmann fra Gurre har besluttet sig for at kaste sig ud i lokalpolitik. Det sker med listen Projekt Transparens, der er en hel ny størrelse på stemmesedlen til kommunalvalget i Helsingør.

Og selvom det er første gang Jeppe Hauptmann stiller op, har han klare ambitioner - valgkampen er ikke bare en øvelse - det gælder om at få en af de 25 pladser i byrådet.

- Det er klart, målsætningen er at gå hele vejen og få en plads. Jeg har overvejet at gå ind i politik flere gange, men jeg har haft svært ved at finde en passende hylde, hvor jeg køber ind på hele pakken blandt de eksisterende partier, siger Jeppe Hauptmann.

Til daglig er han møbelsnedker hos Copenhagen Furniture Factory i Kvistgård, og den nyudsprungne politiker bor i Gurre sammen med sin kone og to børn. At han nu går aktivt ind i politik skyldes en aktuel møgsag på skoleområdet i kommunen.

Skal rette op på databrud I 2019 fik alle elever i Helsingør Kommune udleveret Chromebooks - en bærbar computer - men der har ikke været tilstrækkeligt styr på børnenes datasikkerhed, og i sidste måned kunne Frederiksborg Amts Avis beskrive, at sagen har ført til en kras kritik af kommunen fra Datatilsynet.

Jeppe Hauptmann mener ikke, de nuværende byrådsmedlemmer har taget sagen alvorligt nok, ligesom han stiller spørgsmålstegn ved den politiske beslutning om overhovedet at benytte sig af Chromebooks i undervisningen.

- Børnene havde brugernavne og adgangskoder klistret fast på computerne. Der er tale om børn i 0. klasse, og hvis du har en alder, der gør, at du ikke er gammel nok til at huske din adgangskode, skal du slet ikke have en computer, siger Jeppe Hauptmann.

- Jeg er ikke imod brug af IT i undervisningen. Der skal blot være styr på datasikkerhed samt pædagogisk hjemmel hertil i undervisningen, uddyber han.

Helsingør Kommune har fået et påbud om at bringe forholdene i orden inden den 1. november. Projekt Transparens har et erklæret mål om, at Helsingør Kommunes sager i ankestyrelsen skal nedbringes.

Direkte kommunikation Jeppe Hauptmann mener helt generelt, at det skal være lettere for borgerne at få indblik i kommunens beslutninger og det politiske arbejde - deraf navnet Projekt Transparens.

Konkret så Jeppe Hauptmann gerne, at Helsingør Kommune kommunikerede mere direkte til borgerne om tiltag, der påvirker deres hverdag.

Det kan ikke passe, at borgeren selv skal gennemskue komplicerede dagsordenspunkter - og så skal den tilgængelige information præsenteres i et letforståeligt sprog, så alle får adgang til den demokratiske samtale.

- Den offentlige sektor har en tendens til at benytte sig af et meget djøfiseret sprog, og det skal gøres meget mere gennemskueligt, så vi får alle med. Jeg mener, at beslutningerne skal tættere på borgeren, og det begynder med mere information, siger han.

Politik på AULA Som et nyt, mindre parti er det afgørende for Projekt Transparens at gøre opmærksom på sig selv, så vælgerne kan lære den nye mulighed at kende, før krydset skal sættes den 16. november.

Derfor er man i gang med at få en digital tilstedeværelse op at køre, og 40-årige Jeppe Hauptmann ser frem til valgkampen. For at skabe opmærksomhed omkring sine synspunkter, datasagen og sin kamp for mere åbenhed, vil han blandt andet benytte sig af skole-hjem-kommunikationsplatformen AULA.

- Det gælder om at skabe interesse. Vores børns personlige oplysninger er blevet håndteret mangelfuldt, og derfor vil det være relevant at benytte sig af AULA til at gøre endnu flere forældre opmærksom på sagen. Her tænker jeg så at nævne, at jeg stiller op, hvis andre nu deler mine holdninger til problemerne, siger han.

Jeppe Hauptmann har en fortid som konsulent med fokus på distribution og transport, men foretog altså et sceneskift og er i dag snedker på syvende år. Om han også snart kan kalde sig byrådsmedlem, vil den næste tid afgøre.