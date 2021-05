Grundlovsforhøret i den usædvanlig sag fandt sted her ved Retten i Helsingør. Foto: Ann-Sophie Meyer

Sigtet i retten: Skød litauisk direktør mod tilfældige?

mænd, hvoraf den ene beskrives som virksomhedsejer, er sigtet for at have skudt mod seks helt tilfældige borgere med en softgun. Sigtelserne er legemsangreb af særlig rå og farlig karakter.

Helsingør - 25. maj 2021 kl. 09:47 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

To unge litauiske mænd på 19 og 21 blev torsdag middag anholdt af politiet, og sigtet for sammen med en endnu ikke identificeret mand at have kørt rundt i Helsingør, Snekkersten og Humlebæk i en sølvgrå personbil og på afstumpet vis sigtet og skudt efter helt tilfældige personer torsdag eftermiddag og aften i forrige uge. Skuddene blev affyret med en såkaldt softgun, som dog stadig kan medføre alvorlig personskade.

Fredag formiddag blev de to mænd, der nægter at sig skyldige i alle sigtelser, fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør med påstand om varetægtsfængsling.

Ifølge retsmødebegæringen, som blev læst op af anklagerfuldmægtig Marcus Nymand, så var der ifølge politi og anklagemyndighed tale om alt andet end en harmløs spøg med en »legetøjspistol«. Således lød flertallet af de seks sigtelser på »Legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter«eller Straffelovens paragraf 245. Et par af forholdene var lidt mindre alvorlige, og handlede om forsøg på grov vold.

Skudt i lænd og torso Tre af episoderne fandt sted mellem klokken 16.20 og 16.45 i området omkring Gefionsvej og Gurrevej. Her rettede de to sigtede ifølge retsmødebegæringen blandt andet mindst tre skud mod en mand, som blev ramt på »torso og lænd«.

I Humlebæk blev en 21-årig kvinde fra Helsingør ramt på bagdelen af to skud, da hun cyklede af Fredensborgvej i nærheden af Helsingør-motorvejen.

Senere på eftermiddagen blev en af de tilfældigt udvalgte ofre ifølge retsmødebegæringen ramt af flere skud, da han gik på Strandvejen i Humlebæk. Her var der var tale om en 45-årig mand fra byen, der blev ramt af fire skud, og fik skader på ryg og arm. Endelig sluttede det skydegale selskabs hærgen tilsyneladende ved Snekkersten Havn, hvor en 15-årig dreng fra Søborg blev ramt på torso, baller og lænd.

Avisen er afskåret fra at kunne fortælle, hvilke beviser som blev fremlagt under forhøret, da sagen foregik for lukkede døre efter begæring fra anklageren. Ønsket om dørlukning blev begrundet med, at der var en mulig medgerningsmand på fri fod, og det var tidligt i efterforskningen. Frederiksborg Amts Avis protestede mod dørlukningen.

På begæring af de to sigtedes forsvarere blev der nedlagt navneforbud i sagen. Det skyldtes de litauiske navne, og at den ene af mændene blev beskrevet som virksomhedsejer.

Ingen af de to mænd kunne tale dansk, og derfor var en tolk til stede i retten.

Det er muligt, at der kan komme flere sigtelser i sagen.

De forurettede i sagen beskrev gerningsmændene som unge og østeuropæiske, samt kortklippede.

Ved grundlovsforhøret blev de to mænd varetægtsfængslet i 14 dage.

De udbad sig begge gennem deres forsvarere betænkningstid i forhold til at anke.