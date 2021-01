Politiet rykkede søndag aften ud til en adresse her i Hellebæk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sigtet for drabsforsøg mod hustru: Jeg har to kugler i geværløbet, en til dig og en til mig! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigtet for drabsforsøg mod hustru: Jeg har to kugler i geværløbet, en til dig og en til mig!

En 71-årig mand affyrede søndag aften to skud i et rækkehus i Sjølundsparken i Hellebæk. Jævnaldrende hustru nåede flygtede fra stedet.

Helsingør - 11. januar 2021 kl. 16:26 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En større politistyrke med et hold af forhandlere var store dele af søndag aften på plads i Sjølundsparken på Nordre Strandvej foran et rækkehus, hvor den 71-årige beboer befandt sig bevæbnet med øjensynlig flere våben. Lidt efter midnat mandag blev den 71-årige anholdt uden større dramatik, og sigtet for drabsforsøg mod sin ligeledes 71-årigs hustru.

Den 71-årige mand blev mandag eftermiddag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Den drabssigtede mand virkede i retten ganske almindelig, da han ankom med et rødt æble i hånden, men virkede samtidig noget usikker på benene såvel som i stemmen.

I retten fortalte anklager Rebecca Koefod, at den 71-årig mand var sigtet for drabsforsøg mod sin 71-årige kone søndag aften på et tidspunkt umiddelbart efter klokken 21.

Her skulle han have taget et dobbeltløbet jagtgevær frem, og pege direkte mod konen.

- Jeg har to kugler i geværløbet, en til dig og en til mig! Eller i hvert fald noget i den retning skulle han have sagt.

Slog geværet væk Heldigvis lykkedes det hustruen at tage slå geværret ud af hånden på manden, og flygte fra stedet. Men det ændrede ikke ved, at der nåede at blive affyret to skud inde rækkehuset inden naboerne fik alarmeret politiet.

I retten oplyste den sigtede gennem sin forsvarer, at han kunne erkende dele af de faktiske forhold, men ikke erkendte sig skyldig sigtelsen om drabsforsøg.

Resten af grundlovsforhøret skete for lukkede døre efter en begæring fra anklageren, som argumenterede for, at efterforskningen befandt så på et tidligt stade, og at politiet stadig manglede at afhøre flere vidner. Derfor er avisen afskåret fra at fortælle, hvad den 71-årige forklarede.

Der er ligeledes nedlagt navneforbud i sagen.

Den 71-årige endte med at blive varetægtsfængslet frem til 8. februar. Den 71-årige tog derefter forbehold for at kære fængslingen.