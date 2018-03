Sigtelse: Bandefolk afpressede 17-årig for 12.500 kroner

I Helsingør er en 17-årig dreng ifølge politiets sigtelse blevet afpresset af to unge, som har tilknytning til banden Loyal to Familia.

Anklager Michael Qvist fra Nordsjællands Politi oplyser, at de to er sigtet for at have afpresset den 17-årige for et beløb på 12.500 kroner.