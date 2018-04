Helsingør Amatør Scene er klar til forestillingen »Dansktoppen i 50 år«. Foto: Petrine Baltzer

Sidste udkald til »Dansktoppen 50 år«

Helsingør - 05. april 2018

Så er det ved at være sidste udkald, hvis du vil opleve Helsingør Amatørscenes nye forestilling "Dansktoppen 50" på det nye spillested Musikkens Hus i Murergade 10. Billetsalget kører for fuld styrke, flere forestillinger er ved at være udsolgt, men der er stadig billetter tilbage til premieren torsdag den 19. april kl. 20.00 og de to søndagsforestillinger den 22.april kl. 13.00 og 16.00.

Under ledelse af pianisten Kenneth Lauritzen og instruktørerne Lone Bruun og Ole Bjørn er den sidste finpudsning af forestillingens 32 sange i fuld gang. Scenen er på plads, kostumerne er ved at være på plads og alle både på, foran og bag scenen glæder sig til at præsenterer forestillingen for et veloplagt publikum.

På scenen ses, som altid når Helsingør Amatørscene og Ole Bjørn, har det musikalske på repertoiret, kendte og dygtige navne, som Pia Thestrup, Casper Holst, Tina Olsen, Thomas Olsen og Ditte Røeder. Som musikalsk opbakning har de i orkestergraven pianisten og orkesterlederen Kenneth Lauritzen sammen med Casper Jørgensen på trommer og Jacob Riiser på bas.

Det er Helsingør Amatørscenes tredje forestilling på det nye spillested Musikkens Hus i Murergade 10 - skråt overfor Sundhedshuset.

Amatørscenen har, for at glæde de mange pensionister, der ikke kan lide at bevæge sig ud i de sene aftentimer, lagt lørdags- og søndagsforestillingerne som eftermiddagsforestillinger. Alt foregår i stueetagen, så der er ingen trapper.

Billetter til kr. 150,00 kan købes på Kulturværftet og bibliotekerne i Hornbæk og Espergærde eller på www. billetten.dk.