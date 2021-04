Se billedserie Steffen Ravn Jørgensen er ved at gøre sig klar til gudstjenesten i Sank Olai Kirke. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Sidste dag i Guds tjeneste: - Det er sådan en lidt svær dag

Efter 18 år som domprovst i Helsingør og 38 år som præst går Steffen Ravn Jørgensen på pension. Søndag holdt han sin allersidste prædiken i domkirken: - Det er dejligt, at jeg er vemodig

Helsingør - 18. april 2021

Der er nærmest kødannelse ude foran kirken. Flere må gå forgæves. Det er søndag, og det er tid til domprovst Steffen Ravn Jørgensens sidste gudstjeneste i Helsingør Domkirke.

Coronarestriktioner betyder, at antallet af kirkegængere er skåret ind til benet, og der er fuldt booket denne særlige søndag. Kirken kan normalt rumme 550 gæster, men aktuelt er der kun plads til en hundrede stykker.

Frederiksborg Amts Avis har fået lov til at følge Steffen Ravn Jørgensen op til den følelsesladede sidste prædiken, og i det han trækker i præstekåben, går det op for ham:

- Der melder sig noget vemod. Jeg har været utrolig glad og taknemmelig for mit arbejde, og derfor er det dejligt, at jeg er vemodig. Det er et godt tegn, men det er sådan en lidt svær dag, siger han.

Flere præstekolleger er mødt op i god tid for at hilse på, og også børnebørn og borgmester er mødt op. Steffen Ravn Jørgensen forsøger at nyde dagen efter bedste evne, men vemodigheden spiller ind.

- Det går op for mig, hvor meget arbejdet har fyldt. Det er smeltet sammen med resten af mit liv, og det er blevet min identitet, så det fylder meget, siger han.

Flytter grundet respekt Beslutningen om at træde ned fra prædikestolen kommer efter længere tids overvejelser, og ud fra et princip om »at stoppe mens legen er god«, som Steffen Ravn Jørgensen siger det. Særligt gerningen ved store mærkedage som bryllupper og begravelser kommer Steffen Ravn Jørgensen til at savne, men han kommer også til at savne Helsingør efter mange gode år i byen. Nu flytter han nemlig snart i lejlighed i København.

- Jeg kommer til at savne den dejlige kontante og kærlige facon i Helsingør. Du får at vide, hvis du har gjort det godt, men også det modsatte, hvis det er tilfældet. Helsingør er fyldt med frisk luft, puls, og jeg kommer til at savne livet i byen.

Steffen Ravn Jørgensen flytter fra byen af respekt for sin efterfølger. Hvem der bliver den næste domprovst er endnu ikke besluttet.

- En præst bygger mange personlige relationer gennem sit virke, og der skal man respektere fremtiden og give plads. Jeg kender mange ulyksaglige tilfælde, hvor den tidligere præst har blandet sig for meget, siger Steffen Ravn Jørgensen, der nu glæder sig til, han får mere tid til at læse og til at kaste sig over andre projekter.

Modsiger dæmonisk magt I løbet af sin karriere har Steffen Ravn Jørgensen haft embede i Ordrup, Sorø og Helsingør, men også syv år ved Den Danske Kirke i Paris. Og budskabet i den sidste prædiken - som Steffen Ravn Jørgensen har forberedt - er da også international - og nærmest med missionæriske undertoner.

- Kristendommen er et kompas at leve livet efter, og vi skal give det videre. Det ligger i kristendommen, at vi skal ud og fortælle de gode budskaber. Det jeg lægger vægt på i min prædiken er, at i kristendommen er vi alle ligeværdige - ligegyldigt hvilken farve, nationalitet eller hvilket køn du har. Hvis du tager en globus, så forholder det sig ikke sådan over alt i verden - så vi skal være stolte af kristendommen, lyder det fra Steffen Ravn Jørgensen, der spænder præstekraven og går på talerstolen med en skarp afskedssalut.

- I politiske og religiøse totalitære sammenhænge må mennesker afgive deres frihed, selvstændighed, længsler og drømme, og muligheden for at ytre sig frit. I stedet for at tjene folket, gør magthaveren folket til bevidstløse redskaber. Men når magten bliver dæmonisk og søger sit eget på bekostning af mennesket, da skal den modsiges, lyder det fra den 68-årige teolog.

Domprovsten er biskoppens stedfortræder, og der findes kun ti folkekirkelige stillinger som domprovst i Danmark.