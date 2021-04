Absolute Shakes ? vol. 6? spiller den 6. til 8. august. Forestillingen er et folkeligt remix af Shakespeares allerbedste tekster gennem tiden.Foto: Thomas Cato

Shakespeare-festival på dansk - for første gang

HamletScenen offentliggør 2021-programmet for Shakespeare Festival på Kronborg, og for første gang er forestillingerne på dansk.

Helsingør - 29. april 2021 kl. 19:52 Kontakt redaktionen

Til august inviterer HamletScenen på Kronborg igen til Shakespeare Festival. Efter et års pause grundet Covid-19-pandemien er egnsteatret i Helsingør igen klar til at åbne dørene til Shakespeare Festival. For første gang indeholder programmet i år udelukkende dansksprogede forestillinger.

- Grundet indrejserestriktioner til Danmark har vi i år valgt at præsentere spændende danske Shakespeare-forestillinger, da vi slet ikke kunne forestille os for anden sommer i træk at undvære en version af verdens ældste Shakespeare-teatertradition på Kronborg. Derudover er det samtidig en helt ny mulighed for at række ud til vores dygtige kolleger og herigennem understrege Shakespeares relevans, mangfoldighed og universalitet, siger Lars Romann Engel, kunstnerisk leder og teaterdirektør på HamletScenen.

Som altid foregår Shakespeare Festival under åben himmel med festivalpladsen bygget hen over voldgraven og Shakespeares slot, Kronborg Slot, som bagtæppe. I år kan publikum samtidig glæde sig til dukketeater på Helsingborg Ravelin og for første gang opleve forestillinger i Thaliasalen, der er HamletScenens indendørsscene.

Forestillingerne

"Othello" spiller den 6. til 22. august.

På spillebrættet er der ikke plads til skrupler - i krigen om magt og kærlighed gælder som bekendt alle kneb. Dramaet om menneskets magtbegærlighed som et muntert og drabeligt skakspil. Dukketeater for hele familien.

"Absolute Shakes - vol. 6" spiller den 6. til 8. august. Det er et folkeligt remix af Shakespeares allerbedste tekster gennem tiden. Hans ordspil, ironi, metaforer, vittigheder og gribende enetaler vil skiftevis få os til at holde vejret, fælde en tåre eller bryde sammen af grin.

"Romeo + Julie" spiller den 11. til 14. august. I Verona er de to rigeste familier optændt af gensidigt had fra både gammelt nag og ny strid. Begge kæmper de om magten i byen. Midt i opgøret mødes Romeo og Julie, der trods deres familiers had forelsker sig i hinanden. Men kan børn af fjender elske hinanden, eller er det dømt til at gå galt?

"Stormen" spiller den 17. til 21. august. Det kan være uoverskueligt for alle, unge som ældre, at befinde sig midt i orkanens øje. Forestillingen husker os på, at selv der, hvor det ser allerværst ud, kan vi tage skæbnen i egen hånd og komme hjem.

"Hamlet Solo" spiller den 22. august. Tragedien om den danske prins skåret helt ind til benet. I dette one-man show inviteres publikum helt tæt på en lille scene, når Hamlets skarpe ordforråd serverer det ene tungesmæld efter det andet. Hans indre kamp og store spørgsmål om livet samt døden står stærkt og uindpakket.

Som noget nyt lancerer HamletScenen årskortet Teaterkort+, som blandt andet giver adgang til samtlige af HamletScenens forestillinger. Billetter og Teaterkort+ er i salg og kan købes på www.hamletscenen.dk.

