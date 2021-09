Selv kulturskeptikeren nød kulturnatten

Se billedserie I Toldkammeret stod den på fernisering på kunstudstillingen "Habitat", som er skabt af unge og lokale kunsttalenter som Mille Weng Andersson her. Foto: Philip Horup

Efter sidste års aflysning er kulturnatten i år tilbage med et tætpakket program og godt med folk i gaderne

Helsingør - 24. september 2021 kl. 20:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Vejret viser sig ikke fra sin allerbedste side fredag til årets kulturnat i Helsingør, men det er trods alt ikke lige så elendigt som dagen forinden, hvor den stod på blæst, blæst, regn og så lidt mere blæst.

I år gør kulturnatten comeback efter sidste års aflysning grundet - du gættede det - covid-19, og der er godt med folk i gaderne og ikke mindst butikkerne. På tidspunktet hvor der normalt er dømt fyraften, og kassen bliver talt op, var det som om, at byens handelsliv for alvor blussede op. Flere steder blev de handlende budt på lækre drinks, smagsprøver og naturligvis gode tilbud. I virkeligheden er kulturnatten da også et samspil mellem kulturinstitutionerne og byens mange forskellige butikker, som i fællesskab skaber rammerne for en aften med noget for alle. Og der er noget timingmæssigt smukt over, at de to brancher, som muligvis har været hårdest ramt af pandemien nu sørger for liv i gaderne. Det synes indehaveren af restauranten Jellyfish Elsinore, Lisa Hayden, i hvert fald, og hun mener, kulturnatten er vigtig af flere årsager:

- Vi har brug for at komme ud og have det sjovt og være sammen igen. Kulturnatten er god for de forretningsdrivende, men for mig handler aftenen især om atmosfæren med mange mennesker på gaden. Vi er fuldt bookede i aften, og som noget ekstra i dagens anledning tilbyder vi også en særlig tallerken med seafood to go. Jeg ville personligt elske, hvis vi kunne have kulturnat flere gange om året, siger Lisa Hayden fra den familiedrevne restaurant i Strandgade.

Noia og nøgen kunst Og aftenens og nattens program er da også så fyldt med muligheder, at det er umuligt at nå det hele. I Toldkammeret er der særligt godt gang i den, og mange mennesker var stimlet sammen for at opleve byens elskede pigekor, som var i fuldt vigør fredag aften, hvor de gav en halv time lang koncert i den hyggeligt pyntede toldkammergård. Og indenfor er det her muligt at opleve både grænseoverskridende og kreative kunstværker - kreeret af byens unge talenter fra BGK Artlab. Mille Weng Andersson er et af de spirende talenter indenfor billedkunst, som går på BGK Artlab for at dygtiggøre sig, inden der efter gymnasiet skal søges ind på de krævende kunstuddannelser.

- Jeg har skabt et værk primært af genbrugsmaterialer, fordi jeg synes, det gik godt i tråd med udstillingens overordnede tema »Habitat«. Jeg valgte at tolke habitat lidt anderledes ud fra, at kvinden og livmoderen reelt er vores første habitat, siger Mille Weng Andersson, som har skabt et flerdimensionelt og bart værk, og hun er da også spændt på at vise sin kunst frem for alle på kulturnatten.

- Det er første gang, så det er lidt noia, men det er dejligt at kunne vise det frem sammen med alle de andre fra holdet, siger Mille Weng Andersson, som til dagligt går i 2.G på Helsingør Gymnasium.

Satser for meget på kultur? Generelt er de mange kulturelle tilbud spredt ud over hele Helsingør - og her må vi ej forglemme at der også er masser af aktiviteter i kommunens andre byer - hvorfor Thorkil Bo Jørgensen og Helle Leth da også er på en længere rundtur.

- Vi er ude på en rute, hvor vi kommer vidt omkring, men hvor vi særligt får besøgt de forskellige gallerier. Vi synes kulturnatten er et helt udmærket arrangement, og vi plejer altid at komme ud i gaderne, når arrangementet finder sted, fortæller de.

Selvom Thorkil Bo Jørgensen er tilhænger af kulturnatten, ønsker han at pointere, at vi i Helsingør skal passe på med at prioritere kulturen over kernevelfærdsopgaver, og det kommer han til at stemme efter ved det kommende kommunalvalg den 16. november.

- Jeg synes Helsingør Kommune satser for meget på kulturen og på sportsbegivenheder. Vi skal passe på med at overdrive på disse områder på bekostning af de borgernære funktioner, og jeg synes eksempelvis, at det var forkert at bruge penge på støtte til serien Sommerdahl, som var blevet filmet under alle omstændigheder, ligesom det nye fodboldstadion var for dyrt, siger han.

Kulturnattens afslutning har uden tvivl også kostet knaster, men så er det altså også muligt at opleve Danmarks nok flotteste fyrværkerishow over Kulturhavnen og Kronborg Slot. Det er klokken 21.30