Se billedserie Ingeborg og Konkylie har taget de hjemlige rammer til sig. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Selina er byens Catwoman: Redder to killinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selina er byens Catwoman: Redder to killinger

To vilde kattekillinger var døden nær, da de blev fundet i baggården til Jem og Fix i Prøvestenscentret. En af dem som fandt dem, Selina Thim Jensen, tog dem med hjem, for at kæmpe for at sikre deres overlevelse.

Helsingør - 06. november 2020 kl. 04:59 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Da Selina Thim Jensen tog til Jem og Fix den 17. oktober for at købe ind til sin gård i Snekkersten, Hasselgaarden, havde hun formentlig forventet en helt normal indkøbstur. Med sig havde hun Nanna, Sofie, Malou og Vera, der enten har deres heste stående på Selinas gård eller har halvpart på en af Selinas heste, hvilket giver dem mulighed for, at få lov at ride dem. I Jem og Fix skulle de købe spåner til hestene på gården, men spåner var ikke det eneste, som de endte med at få med hjem.

For pludselig kunne Selina og pigerne høre dyreskrig, og derefter startede jagten, hvor flere kunder og medarbejdere ligeledes forsøgte at finde frem til, hvor lydene kom fra. Efter en halv time fandt de endelig frem til lydene, der kom fra to små kattekillinger.

- Vi fandt dem i baggården til Jem og Fix, hvor de lå under nogle brædder. De var enormt underernærede, kolde og svage. De var fyldt med lopper og havde begge øjenbetændelse. De lå i afføring og var bare enormt afkræftede, siger Selina Thim Jensen.

Tragisk hændelse Grunden til at de skreg er desværre en tragisk historie. Tidligere på dagen var deres mor nemlig blevet kørt over og dræbt på vejen ud for Jem og Fix. Killingerne var ikke mere end 2-3 uger gamle, da de blev fundet og på det tidspunkt i deres liv er det vigtigt, at de får mælk en gang i timen. Derfor har de formentlig været uden føde i adskillige timer, efter deres mors triste dødsfald.

På grund af killingernes usle tilstand, skulle der ageres hurtigt. Man ringede derfor til Kattekøbing, der hjælper hjemløse og udsatte katte og killinger, men de tog ikke telefonen. Derfor blev det besluttet, at Selina skulle tage dem med hjem til sin gård, da hun i forvejen havde fem katte, ligesom hun før har hjulpet en hjemløs killing.

- Jeg fandt på et tidspunkt en kattekilling, som lå i en kasse i Egebæksvangskov. Den tog jeg med til gården, hvor jeg flaskede den op. Efterfølgende købte jeg en killing mere, så den havde en ven at vokse op med, siger Selina Thim Jensen.

Kamp om overlevelse Da killingerne fra Jem og Fix kom til Selinas gård ventede der en større opgave for hende for at sikre, at killingerne overlevede. De havde brug for nær- og hudkontakt, ligesom de skulle fodres med metoder de ikke var vant til.

- Det tog 3-4 dage, før de havde energi igen, fordi de var så afkræftede. Generelt skulle de vænne sig til flere ting, blandt andet at skulle drikke fra sutteflaske, men efter en uges tid havde de vænnet sig til det, siger Selina.

Spøjse navne På sociale medier har der været diskuteret flittigt hvad de små killinger skulle hedde. Flere har foreslået at de skulle blive kaldt Jem og Fix, som en sjov hyldest til stedet, hvor de levede de første uger af deres liv. Det er dog ikke de navne, som de har fået.

- Vi har kaldt dem Ingeborg og Konkylie. Pigerne i stalden fik lov at navngive killingerne, og gjorde det inden, at folk kom med forslag om navne. Så nu har de pigenavne, selvom det faktisk er hankatter. Det synes pigerne er meget sjovt, da vi også har dyr af hunkøn, som har drengenavne, siger Selina.

Et liv på gård Ingeborg og Konkylie har det nu vægtmæssigt fint, ligesom de spiser lidt selv. En time om dagen får de lov at lege med de andre, større katte, og selvom de var lidt forsigtige i starten, så leger de med dem nu. Inden længe bliver de en integreret del af gården.

- Planen er at de skal have flaske de næste 14 dage, og derefter skal spise mad selv. Så er de også klar til at bo på gården sammen med de fem andre katte, som vi har, fortæller Selina Thim Jensen.