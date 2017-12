Jens Clemmensen (midten), formand for Helsingør Cityforeningen, glæder sig over at bestyrelsen nu styrkes.

Seks nye bestyrelsesmedlemmer i Cityforeningen

- Det tegner godt for det arbejde, vi skal i gang med. Det er dejligt, at så mange nye vil involvere sig og bidrage til, at Cityforeningen blomstrer med en masse aktiviteter, siger Jens Clemmensen, som også glæder sig over de sponsorater, forskellige foreninger yder. Foreningen selv er gældfri, og har en flot kapital at arbejde med.