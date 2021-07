Hvis tidsplanen holder, er arbejdet på Triumphgrunden i Espergærde afsluttet i midten af 2023. Se videoen længere nede i artiklen. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Se video: Nybyggeri skaber små jordskælv i naboblokken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se video: Nybyggeri skaber små jordskælv i naboblokken

Der bliver bygget 240 nye boliger på Triumphgrunden i Espergærde, og naboerne må lære at leve med de rystelser og de støjgener, byggeriet skaber, lyder det fra totalentreprenøren

Helsingør - 10. juli 2021 kl. 06:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Josephine Vestergaard skrev under på kontrakten i begyndelsen af i år, og dermed blev hun den glade ejer af en lejlighed på Rugmarken i Espergærde. Indtil da havde hun boet til leje i den samme lejlighed, og derfor var det et trygt køb for førstegangskøberen. Men nu har Josephine Vestergaard fået ondt i maven. Hun er nervøs for de rystelser, der kommer fra nabogrunden, hvor der i de næste tre år skal bygges 240 nye boliger.

- Da jeg købte lejligheden, var jeg godt klar over, der ville blive bygget, og jeg var afstemt med, at der ville være larm, men alle de her rystelser kommer som en overraskelse. Et er det larmer, men rystelserne gør det utrygt. Det foregår i virkelig mange timer, og jeg har ondt i maven på bygningens vegne, siger Josephine Vestergaard.

Og hvis hun kunne rejse tilbage i tiden, havde hun nok heller ikke skrevet under på købsaftalen, lyder det fra den frustrerede førstegangskøber.

- Hvis jeg vidste, vi skulle udsættes for det, så tror jeg, at jeg havde ventet. Jeg havde nok ikke sagt lejligheden op, men jeg havde heller ikke stået med en købskontrakt. Der er ikke noget at gøre ved det. Der er ingen udvej - Vi kan Ikke sælge nu her, fordi ingen vil være interesseret i at købe med de rystelser, siger hun.

Er det rimeligt? For at få de 240 boliger stablet på benene, skal der rammes omkring 1400 pæle i jorden. Det er en larmende proces, som efter tidsplanen kommer til at strække sig i et halvt år fra og med august i år. I denne uge er der blevet foretaget en prøvepilotering på grunden, og her har naboerne fået en forsmag på, hvad der venter resten af året.

- Vores glas inde i skabet står og klirrer, og det føles som et konstant lille jordskælv. Vi kan ikke have vinduer åbne, og vi kan ikke sidde på altanen. Når det bliver varmt, er det ulideligt ikke at kunne være nogle steder uden at få hovedpine, siger hun.

Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis har Espergærde Byforening og flere andre lokale borgere allerede nu råbt op om støjgenerne og rystelserne, og totalentreprenøren Raundahl og Moesby er opmærksom på larmen. Entrepriseleder Anders Vitting Petersen, fortæller at firmaet har måleredskaber placeret rundt omkring som løbende måler på støjniveauerne.

- Vi undersøger jævnligt om vi overholder tingene, om vi holder os inden for det tilladte, siger entrepriselederen.

Naboer til grunden beretter om, at ting falder ned af væggene hjemme hos dem, ligesom videoer viser, hvordan det dirrer i lejlighederne. Synes du, det er rimeligt?

- Jeg synes, det er rimeligt, hvis vi holder os indenfor de grænser, der er. Det er selvfølgelig noget, vi har fokus på, og vi har målingerne, som giver os en melding.

En underdrivelse Triumphgrunden har tidligere huset lingeri-virksomheden Triumph, men nu skal grunden altså omdannes til et boligområde bestående af 40 rækkehuse og 200 lejligheder i op til fem etager. I et brev udsendt til de nærmeste naboer har Raundahl og Moesby orienteret om »et forhøjet aktivitetsniveau«, men Josephine Vestergaard giver ikke meget for firmaets kommunikation.

- Det er et forhøjet støjniveau gange 1000, så det er en kæmpe underdrivelse. Vi er ikke verdens lykkeligste beboere lige nu, og folk er pissesure over det for at sige det pænt, fortæller Josephine Vestergaard.

Pæleramning er en udbredt byggemetode, som sikrer boligerne mod sætningsskader ved at forstærke fundamentet.

Lige her kan du se en video, som Josephine Vestergaard har filmet, der viser rystelserne i hendes lejlighed.

relaterede artikler

Ny får byen en »Triumphbue« 09. maj 2021 kl. 17:45