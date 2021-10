Send til din ven. X Artiklen: Se tallene: Sådan går det HH-overfarten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se tallene: Sådan går det HH-overfarten

Rederiet ForSea, tidligere Scandlines, nærmer sig hastigt niveauet fra 2019 med 7 millioner rejsende, og tror på et stærkt efterår.

Helsingør - 04. oktober 2021 kl. 05:25 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Selvom det kalendermæssigt går mod mørkere tider, så går ForSea mod lysere. ForSea nærmer sig nemlig med stormskridt niveauet fra 2019 med 7 mio. rejsende - og der er stærk tiltro til fremtiden.

Nu hvor samfundet har lært at håndtere den nye situation efter pandemien - størstedelen af os er vaccineret og rejserestriktionerne lettes - så stiger rejselængslen, og mange begynder igen at sejle over Sundet. ForSea oplever en markant stigning på ture mellem Danmark og Sverige (+117% sammenlignet med juni-aug. 2020). Et niveau, der er højere end i 2019, før epidemien ændrede rejsebilledet, lyder det fra rederiet.

Ifølge rederiet virker desuden som om, at det svenske fænomen "Tura" (red. hvor man ikke går i land men bliver ombord og sejler frem og tilbage) har inspireret danskerne, som nu i højere grad tager på "One day cruise". Selv weekendture mellem Danmark og Sverige er steget kraftigt (+87% sammenlignet med juli 2020).

- Vi glæder os over de mange rejsende, der shopper og besøger vores restauranter. For os er det også et bevis på, at vi under hele pandemien har kunnet tilbyde en sikker overfart. Det føles trygt at rejse med os, siger

Kristian Durhuus, CEO hos ForSea i en pressemeddelelse.

Ændrede vaner Siden pandemien startede, har den meste trafik på ForSeas hjemmeside været relateret til Covid. Men også her ser ForSea en forandring. Nu søger passagererne igen information om rejsen. Rejselysten er simpelthen vendt tilbage. Det afspejler sig også i statistikken, hvor man kan se, at bilrejsende fra Danmark til Sverige stort set er tilbage på normalniveau. Dog er svenskere, der rejser med bil over Sundet, ikke helt tilbage i på samme niveau. De foretrækker "at tura" eller tage på dagsture til fods i Helsingør og omegn.

Med en biltrafik som gradvist er kommet igen gennem rejser til og fra Tyskland, weekendture mellem Danmark og Sverige og den fortsat store interesse for shopping ombord, ser ForSea ind i et travlt efterår.

Rederiet sejler med de fem færger Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII på ruten. Færgerne er udstyrede med katalysatorer. Derudover er Aurora og Tycho Brahe begge konverterede til miljørigtig batteridrift. Det er sket efter en samlet investering på cirka 300 millioner svenske kroner.