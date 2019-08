Se billedserie Frederiksborg Amts Avis' chefredaktør Palle Høj holdt en tale, hvor han fortalte, at Dorte gjorde hans hverdag lettere - men selvfølgelig ikke de dage, hvor jeg eller andre har "fucket"et eller andet op. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se receptions-billederne: Dorte har dækket Helsingør for avisen i 40 år

Helsingør - 28. august 2019 kl. 11:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis' områderedaktør Dorte Møller Rasmussen blev tirsdag fejret ved en velbesøgt reception i anledning af 40 år på avisen - alle årene med base i Nordsjællands pulserende hjørne.

40 år på samme arbejdsplads, Frederiksborg Amts Avis, er ikke længere noget almindeligt fænomen. Derfor var det heller ikke underligt, at opbuddet af gæster var stort, da der tirsdag eftermiddag var reception for Frederiksborg Amts Avis' områderedaktør Dorte Møller Rasmussen på det smukt beliggende Helsingør Vandrerhjem på Nordre Strandvej.

På plads var kollegaer fra amtsavisen og ejerkoncernen Sjællandske Mediers dagblade, læsere, politikere, foreningsfolk, journalister og kulturfolk. En af dem, som har kendt 65-årige Dorte Møller Rasmussen længe, er nuværende byråds- og regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (K), som i en lang årrække var en markant borgmester.

- Jeg ved godt, at jeg engang gar fået en skideballe af daværende chefredaktør John Bech, fordi jeg roste en journalist på Helsingør Dagblad, men jeg har altid kunne stole på Dorte - og har samtidig altid respekteret hendes rolle som journalist, og her er vi helt tilbage fra før, hun arbejdede på amtsavisen, men var på Helsingør Dagblad på Fabriksvej. I perioder snakkede jeg med hende nærmest hver morgen. Forholdet mellem politiker og journalist handler om en tillid, der går begge veje, sagde Per Tærsbøl, der heller ikke lagde skjul på, at Dorte altid har haft fingeren på pulsen, og spurgt: - Hvad sker der egentlig med det her?

Mange års omstilling

Sjællandske Mediers øverste redaktionelle chef, chefredaktør Bente Johannessen, som udover Frederiksborg Amts Avis også står i spidsen for Dagbladet i Ringsted, Roskilde og Køge, avisen Sjællandske på det sydlige Sjælland, Nordvestnyt i Holbæk og Kalundborg og ikke mindst hjemmesiden sn.dk, lagde i sin tale stor vægt på, at hun i sin egenskab af ansvarshavende chefredaktør kunne sove trygt om natten, når det gælder artiklerne på Helsingør-siderne. Det selv om, at det er hende, som vil ryge i fængsel, hvis der står noget injurierende.

- Dorte gik i august 1979 over gaden fra Helsingør Dagblad og er blevet en ægte kulturbærer på avisen. Hun har fra starten oplevet og klaret store tekniske og redaktionelle omstillinger. Hun har været med, da vi åbnede lokalradio i 1980'erne, været med ved starten af sn.dk, og snart kommer hun også til at være med, når vi i Sjællandske Medier bliver en del af kredsen bag den nye landsdækkende Radio 4, sagde Bente Johannessen.

Bente Johannessen roste også Dorte Møller Rasmussen for andet end de kontante daglige nyheder.

- Jeg læser altid vores klummer i lørdagsavisen. Men Dortes klummer er jeg fan af. Hun er ikke bange for at give noget af sig selv, sagde Bente Johannessen.

Journalist - også i ferien

Frederiksborg Amts Avis' chefredaktør Palle Høj roste jubilaren for at have skabt en velfungerende redaktion, der dækker Helsingør og Fredensborg kommuner, med plads til daglige journalistiske diskussioner og et godt arbejdsmiljø. Han kunne også afsløre, at en rigtig redaktør naturligvis altid er klar til at rykke ud og sadle om, når der sker noget uventet.

Senest skete det tidligere på måneden, hvor weekendvagten på redaktionen, Steffen Slot, havde fået et tip om, at Oslo-båden pludselig var vendt om og sejlet i retning af Helsingør på grund af kritisk sygdom ombord.

- Nå, men Steffen havde altså vagten, og selv om den var slut, satte han sig til tasterne hjemme i Græsted - og så ringede han til Dorte hjemme i Ålsgårde, hvor hun bor sammen med Hans-Henrik. Det var Dortes sidste feriedag, men hun kunne måske komme ned til vandet og tage et billede, og sådan gik det til, at der både på nettet og i avisen er et billede af båden fra Helsingør Havn. Et billede, der for øvrigt er taget af Hans-Henrik, fortalte Palle Høj sin tale. En historie, stor eller ej, som endte med at få flere end 60.000 klik på nettet.

- Tænk på, hvis det havde været en flyver, som var vendt om, sagde Palle Høj.

Fejring eller ej: Onsdag er Dorte selvfølgelig igen på plads på redaktionen på Torvegade på Axeltorv.