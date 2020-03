Den ene af filmens hovedpersoner svarer på spørgsmål efter filmfremvisningen. Foto: Presse

Se ny film om kropsaktivisme

Helsingør - 09. marts 2020 kl. 07:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplev den nye og meget omtalte dokumentarfilm Fat Front om fire skandinaviske kvinder, der har fået nok af selvhad og alle nægter at skamme sig over at være tykke og i stedet er blevet kropsaktivister. Og mød filmens danske deltager Helene Thyrsted til en snak på baggrund af filmens temaer. Det sker på Kulturværftet 12. marts klokken 19.

I forlængelse af kvindernes internationale kampdag den 8. marts sætter Kulturværftets film-klub Film & Folk fokus på kvindekroppen og de fordomme og den skam, der kan være forbundet med det at være tyk, når vi viser den nye danske dokumentarfilm Fat Front. Filmen tegner et billede af opgøret med de gængse krops- og skønhedsidealer, en form for kvindefrigørelse, der vokser frem i Skandinavien båret af såkaldte tyk-aktivister. Unge kvinder, der ikke længere vil skamme sig over deres kroppe og insisterer på at leve livet fuldt ud.

Gennem to år har filmens instruktørerne Louise Detlefsen og Louise Unmack Kjeldsen fulgt de fire kropsaktivister Helene, Marte, Wilde og Pauline, der har fået nok af selvhad og skam, og som nu stolt kalder sig tykke. Alle har de kæmpet med lavt selvværd, men kræver nu respekt og ligeværd i et slanke-fikseret samfund. I mange år har de sat deres liv på pause og ventet med at købe tøj, tage ud at danse, få en kæreste, til de en dag ville blive tynde. Det skete bare ikke, og i stedet går de nu ud og bruger deres kroppe aktivistisk og kæmper for at få lov til at se ud, som de gør, og til at føle sig fri.

Helene Thyrsted, der er filmens danske deltager og besøger Kulturværftet i forbindelse med visningen til en snak med publikum, er til dagligt studerende