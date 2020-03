Se billederne da Helsingør lukkede grænsen til Sverige

Lørdag klokken 12.00 lukkede Danmark sine grænser til resten af verden. I Helsingør blev politi sat stærkt ind for at kontrollere alle indrejsende. Se hvordan det tog sig ud i billedserien.

Da klokken slog 12.00 lørdag lukkede Danmark sine grænser. Det gjaldt også i Helsingør, hvor rederiet Forsea og sundbusserne dagligt sejler over Øresund mange gange i døgnet.

Men det bliver med færre passagerer end normalt.

Danmark har nemlig lukket sine grænser for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse til Danmark. Det betyder, at alt turisme stopper, og man kun kommer ind i landet, hvis man har et arbejde eller bopæl i Danmark.

ForSea Ferries oplyser, at de ikke ændrer antallet af færgeovergange i løbet af weekenden.

Der er indtil videre fem personer, som er blevet afvist ved færgeterminalen i Helsingør, og er blevet sendt tilbage igen.

En turistbus med svenskere, der skulle til Tyskland igennem Danmark, er også blevet afvist.

Politiet meddeler, at de arbejder i 12 timers skift ved grænsen til Sverige i Helsingør.

Grænselukningen gælder foreløbig til den 13. april.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.