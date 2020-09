Se billederne: Vådt spadestik baner vejen for udvidelse af Den internationale Højskole

Se billedserie På trods af regnen var der lutter glade smil, da første spadestik til Den Internationale Højskoles nye tilbygning i går blev taget. Allerede om et år, når skolen fylder 100 år, skal byggeriet stå færdigt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 11. september 2020 kl. 10:42 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Internationale Højskole åbner sig endnu mere mod Helsingør med en milliondyr udvidelse, som skal stå klar til skolens 100 års fødselsdag næste år.

I silende regn og med et helt hold nye elever som tilskuere blev de første våde spadestik onsdag taget til den million-udvidelse, som Den Internationale Højskole nu sætter i gang.

På trods af corona går det godt på IPC, som Den Internationale Højskole kaldes ( International Peoples College, red). Det nye hold er fuldtegnet, og så sent som i søndags ankom den sidste elev fra Brasilien.

Så selvom økonomien endnu ikke er helt på plads til den helt store udvidelse, så er der blevet sagt god for projektet, der løber op i 31 millioner kroner. Heraf kommer de 10 millioner kroner fra Den A. P. Møllerske Støttefond.

Så i virkeligheden skulle solen have skinnet over den snart 100-årige skole på Montebello Allé, og mellem regndråberne var der da også brede smil at spore blandt andet hos formanden, Tony Michelsen og resten af bestyrelsen, forstander Søren Launbjerg, formanden for Helsingør Kommunes Kultur- og turismeudvalg, Michael Mathiesen, de mange nye elever og repræsentanterne for arkitektfirmaet Urban Power, rådgiver Michael Krøll og det lokale entreprenørfirma Vida Byg A/S, som skal stå for byggeriet. Og der skal turbo på, for allerede om et år, når skolen i oktober fejrer 100 års fødselsdag, skal indvielsen finde sted.

FN-sal m.v.

Arkitektfirmaet Urban Power har tegnet den nye tilbygning til den oprindelige skolebygning, som arkitekt Steen Eiler Rasmussen i sin tid tegnede. Og den kommer til at indeholde en FN sal, et festlokale, der også kan tjene som foyer i forhold til FN-salen, to nye store klasselokaler, et musikrum og et lounge-område for skolens mange brugere.

De eksisterende bygninger bliver forbundet med disse faciliteter med en mellembygning primært i stål og glas, hvor der er trapper og elevator til alle tre niveauer. Fra FN salen vil man have et 360 graders kig ud til den meget smukke omliggende natur.

Tæt på byens borgere

- Vi håber at skabe en fantastisk bygning, som kan danne ramme om mange events - også til glæde og gavn for Helsingør Kommunes borgere. Vi ønsker os faciliteter, hvor vi kan lave samarbejdsprojekter med lokale kulturinstitutioner, skoler og gymnasier såsom mangfoldighedsdage, bæredygtighedsprojekter omkring FNs verdensmål, UN Model-arrangementer, m.m., forklarer Søren Launbjerg, som også drømmer om at lave koncerter, seminarer, konferencer, foredrag, fællessangs arrangementer og meget andet.

Og så glæder skolens ledelse sig over, at projektet også i det næste år vil medføre mange lokale arbejdspladser via samarbejdet med Vida A/S.

- Det understreger blot den lokale forankring, som vi ønsker, at højskolen skal have fremadrettet, siger Søren Launbjerg.

Den Internationale Højskole er en institution. Skolens stifter var Peter Manniche, som etablerede skolen som et slags fredsinitiativ - en international skole efter dansk højskolemodel. Og hans søn, Jørgen Manniche, var selvfølgelig også med til det første spadestik i går.

- Det er da en glædens dag, at skolen nu kan udvides, men Helsingør Kommune kunne godt komme lidt til lommerne, lød det fra debattøren og fredsaktivisten.

Projektet er for to tredjedels vedkommende egenfinansieret og er støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond med i alt 10 millioner kr. Totalbudgettet er 31 millioner kroner.

