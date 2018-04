Se billedserie Jørn Villumsen håber, at hans illustrationer kan inspirere børnene til at tegne deres fortællinger. Foto: Allan Nørregaard.

Se billederne: Succesforfatter åbnede fortælleskov for børn

Helsingør - 23. april 2018 kl. 14:41 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kriblede og krablede, da de første børn gik på opdagelse i den nye litterære installation Fortælleskoven, der fredag formiddag åbnede i Kulturværftets børnebibliotek.

Med munden fuld af jordbær og hapser af emmentaler på tallerkenen sidder børn fra Børnehuset Sommerlyst mussestille og lytter til en åbningstale af forfatter Kim Fupz Aakeson. Om lidt erklærer han den nye litterære installation Fortælleskoven for åben, og straks vil børnene suse ud på eventyr blandt findeord, farevildelser og fantastiske fortællinger.

- At fortælle en historie er først at få en idé. Vi har forsøgt at skabe et plantested med de rette vækstbetingelser for, at ideer kan vokse sig til historier, siger Kim Fupz Aakeson.

Sammen med tegner Jørn Villumsen og Majken Jørgensen, der er ansvarlig for Rum & Udstillinger ved Helsingør Kommunes Biblioteker, har han plantet en skov, hvor børn og barnlige sjæle kan plukke ord og ideer og kokkerere nye fortællinger.

Plastikplanter og glimmerdyr

Endelig klapper de voksne. Talen er færdig og børnene er allerede rundt på opdagelse.

Skuffer og skabe åbnes. Planter i plastik og insekter med glimmer bliver taget op, løftet og undersøgt. En elefant danser på line over trætoppene, og bliver gjort levende af en lille drengs fortælling om elefanten, der elsker lagkager. Træfigurer med en snor kan hænges op på illustrationerne, og ved det kæmpestore blyantstræ, der ligger væltet ved indgangen til skoven, kan børnene tegne.

- Det er vildt fedt at se, hvordan børnene lader sig opsluge af værket, fortæller Lars Skou, der er en af Børnehuset Sommerlysts pædagoger.

Fremtiden for bibliotekerne

Blandt de fremmødte voksne er Henrik Møller (S), formand for Kultur- og Turismeudvalget, der ved åbningen også fik lov at sige et par ord.

For ham er Fortælleskoven en skøn måde at få en ung målgruppe til at interessere sig for litteraturen, og han tror da også, at installationer og alternative måder at bruge litteraturen på er fremtiden for landet biblioteker.

- Hvis bibliotekerne stadig skal eksistere om 30 år, så skal vi have fat i de helt unge, og det synes jeg virkelig Fortælleskoven viser, sagtens kan lade sig gøre, fortæller Henrik Møller.

Formålet med installationen har ifølge Majken Jørgensen været at skabe et litterært værk direkte til et rum, og samtidig få værket til at forene en bred målgruppe.

- Vi ville gerne åbne for sproget, som jo er det, vi allesammen har til fælles, og skabe et liv fuld af historier, fortæller hun.

Fortælleskoven er et samarbejde mellem bibliotekerne i Albertslund, Frederiksberg og Helsingør og er støttet af Kulturministeriet. Installationen kan opleves på Kulturværftet frem til 1. juni, hvorefter den flyttes til Albertslund og videre til Frederiksberg.

Efterfølgende bliver Fortælleskoven stillet til rådighed for alle landets biblioteker i de næste to år.