Se billederne: Special Olympics-atleter hyldet

- Det har været en fantastisk weekend. Der er blevet kæmpet, og der har været masser af spænding rundt omkring på banerne. Og så har I spredt en masse godt humør over hele kommunen. Vi har været så glade for at have jer, og I har til fulde vist, at der potentiale for mange flere af denne her slags arrangementer i fremtiden, sagde Helsingør-borgmester Benedikte Kiær, inden Special Olympics-ilden blev slukket.