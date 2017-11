Se billederne: Politikere kæmpede til det sidste

På den anden side af nisseopstillingen er en anden slags opstilling; En hestesko af borde med valgplakter, balloner og brochurer. Her er det ikke nisserne, der rokker frem og tilbage, men lokalpolitikerne, der gør en indsats for at hverve stemmer. Og i modsætning til nisserne skal de ikke stå der julen ud. Valgkampen er snart slut, og de håbefulde kandidater bruger nogle af de sidste kræfter på lørdagens valgtorv i Helsingør Bycenter.

- Borgerne vil have politikere, der bruger energien på at arbejde for egne resultater frem for at kritisere de andre partier, og det synes jeg, at valgkampen har båret præg af, siger Bente Borg Donkin (SF). Samme overbevisning har Christian Holm Donatzky fra De Radikale.