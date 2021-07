Se billederne: På kanten af Langebro - anno 1971

Se billedserie På kanten af Langebro er en fortælling om stærke følelser og om at kæmpe for sin sag. Foto: Kim Rasmussen

Helsingør - 25. juli 2021 kl. 18:33 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er stilhed før storm denne solrige lørdag eftermiddag ved Hammermøllen. Om fire dage - på onsdag - er der premiere på årets Hammermøllespil, som denne gang foregår i nyere tid - men stadigvæk med Hellebæk og Ålsgårde som omdrejningspunkt.

Instruktøren Anja Omgaard Rasmussen venter tålmodigt på, at skuespillerene indfinder sig på den nye scene og de nye tilskuepladser. Der er stadig en masse, der skal på plads inden premieren, så der er ved at komme lidt nerver på.

- Men sådan skal det vel være, og vi skal nok nå det hele, trøster folkerne bag egnsspillet hinanden.

Vi er i starten af 1970'erne, og det ses på kostumer og rekvisitter. Brune fløjlsnederdele, orange bluser, strikkjoler og stribede T-shirts fra Nørgaard på Strøget.

I det hele taget er der gjort en kæmpe indsats for at skaffe rekvisitter fra den tid, hvor »På kanten af Langebro«-forestillingen foregår.

Tunge læderskoletasker, kaffekopper i brun-orange eller moskusgrøn glasur, Puch Maxi'er med ølkasse bagpå, »negerdukker« - det var før den tid, hvor det var politisk ukorrekt. Det hele føles som en tidskapsel, og uanset, om man er gammel nok til at føle et strejf af nostalgi, ved at gense de mange ting eller det hele bare er retro, så er de autentiske rekvisitter med til at skabe den helt rigtige ramme om forestillingen.

Der bliver knoklet både på og udenfor scenen. Mange af de mere end 100 medlemmer af Hammermøllens Teatergruppe er involveret på den ene eller den anden måde. Og det er netop styrken ved sådan en forening - alle kan bruges til et eller andet, for ingen kan lave det alene, påpeger forkvinden, Nina Rasmussen.

Hun kom selv med i teatergruppen, fordi hun havde en datter, der gerne ville spille teater, men var meget genert.

- Så tænkte jeg, at jeg da kunne gå med - jeg kunne jo altid slæbe rekvisitter eller sælge pølser - men pludselig stod jeg selv på scenen, fortæller Nina, som også har sin yngste datter, Vigga på 8 år med på de skrå brædder.

Oprindeligt troede Hammermøllens Teatergruppe at de skulle lave en forestilling om dengang, da slumstormerne kom til Hellebæk.

- Men det viste sig, at de kun var her en weekend - så var de væk igen. Vi havde indkaldt borgerne i Hellebæk-Ålsgårde til et idèudvekslingsmøde på Kulturhuset Bølgen, og her blev der ellers fortalt historier om tiden dengang - rigeligt til en teaterforestilling, fortæller Nina.

Så der var nok at tage fat på for de to forfattere, Anja Omgaard Rasmussen og Marie Madvig Nelson, som står for storyline, sangtekster, replikker og regi - plus instruktion.

På »På kanten af Langebro« giver et lokalt tidsbillede af nogle helt almindelige menneskers liv. Det er blevet en fortælling om stærke følelser, om at kæmpe for sin sag og om, hvordan vi mennesker kan få hinanden helt ud på kanten. Drama, kærlighed, og hverdagshistorier - blandt andet fra en tid, hvor kvinderne for alvor begyndte at arbejde og skabte opbrud i kønsrollemønstrene. Det er ikke kun en historie om ung kærlighed - det er et totalt tidsbillede.

At være medlem af en teatergruppen som Hammermøllens giver et utroligt godt sammenhold. Og netop til denne forestilling, som i starten var dybt mærket af corona, har det været vigtigt at finde en form, hvor man ikke skulle spille teater på Teams eller Zoom - men i stedet mødes udenfor - i al slags vejr, som det er sket siden februar, hvor de første spæde prøver begyndte.

- Det at samles og øve uden for, det tror jeg, vi tager med fremover. Det er også meget lærerigt, forklarer Nina Rasmussen.

Billetter sælges på hamt.dk - forestillingen spiller fra den 28. juli til den 7. august.