Se billederne: Offentligt ansatte stod sammen til kæmpe-demo

For onsdag klokken 17 blev torvet nemlig fyldt op til bristepunktet med op imod 800 fremmødte fra næsten alle offentlige faggrupper, hvoraf størstedelen forinden havde gået i demonstration fra Øresundsakvariet, Montebello på Gurrevej og fra Borgerservice i Prøvestenscentret. Og det var tydeligt, at der var opbakning til krav om et lønloft til de ansatte i den offentlige sektor, en arbejdstidsaftale til skolærere og undervisere samt en sikring af frokostpausen for flere faggrupper. Endelig handlede det også om en offentlig sektor under pres.