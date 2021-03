Se billederne: Mette Frederiksen besøger kendt handelsby

På årets første forårsdag trådte statsminister Mette Frederiksen mandag klokken 10 ud i Helsingørs gader for at tage temperaturen på den aktuelle corona-situation. I bidende kulde, afsprittet og iført mundbind gjorde statsministeren sig klar til at høre, hvordan Helsingørs små detailhandlere har klaret de seneste to måneders nedlukning. Sammen med Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, skulle hun besøge møbelforretningen Witzke Design i Hovedvagtstræde, modeforretningen Lulus Love i Søstræde og smykkedesigner Camilla Urban på Stengade.