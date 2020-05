Se billederne: Madmarkedets fokus på udeliv med god plads

Se billedserie I de gamle værftshaller og gården bag værftshallerne ligger Værftets Madmarked, der har brugt nedlukningen på at skabe endnu mere plads mellem bordene og investere i nye, rekreative miljøer. Foto: Kim Rasmussen

Helsingør - 31. maj 2020

Det fortælles, at madmarkederne opstod som koncept efter finanskrisen, hvor restauranterne tabte omsætning. Noget måtte ske, så de rykkede på gaden og solgte maden billigere, fri af dyr husleje. Det blev et koncept, der nu er sat i system, og spørgsmålet er, om madmarkederne endnu engang kan tage fart på kanten af en krise.

De er nemlig kendetegnet ved at have godt med plads og store udendørsarealer, der kan sættes i spil. Således også i Helsingør, hvor der var mange mennesker forbi Værftets Madmarked, men stadig god plads mellem gæsterne. Værftets Madmarked ved Kulturværftet i Helsingør er tilmed genåbnet efter to måneder, hvor der er brugt en million kroner på at trimme markedet - dels til at skabe nye rekreative miljøer, men også på at skabe afstand og plads mellem gæsterne.

-Inden Coronaen havde vi fået forlænget kontrakten og vidste, at vi kunne fortsætte de næste tre år med mulighed for fem år. Derfor havde vi besluttet at skyde flere penge ind i madmarkedet. En million kroner, og de penge var vi i gang med at bruge. Vi havde allerede planlagt for 400.000-500.000 kroner, fortæller Gry Brix og tilføjer, at det var en fordel at gå ind i krisen med den ambition, fordi der var en plan, penge og pludselig også tid og ro til at lave ændringerne.

- I stedet for at arbejdet med at forbedre madmarkedet kom til at vare hele året, brugte vi nedlukningen til komme helt i mål. Se er billeder fra stemningen på madmarkedet denne pinse.