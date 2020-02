Se billedserie 750 havde givet tilsagn om at deltage, da Jakob Amsgaard inviterede via Facebook - og det kan meget vel passe, at der kom så mange til gåturen i det fine, klare vejr. Foto: Steffen Slot

Se billederne: Kæmpe opbakning til gå-træning

Helsingør - 23. februar 2020 kl. 11:51 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere hundrede mennesker deltog søndag i en træningstur, inden der lørdag den 16. maj er 45 kilometers gåtur fra København til Helsingør.

Fællesskabet er i fokus, og det er også forklaringen på, at der var aftalt et samlingssted efter ruten, hvor det søndag var muligt at snakke sammen. Marienlyst Strandhotel havde budt sig venligt til, og initiativtager Jakob Amsgaard har lagt mærke til, hvordan flere og flere kender og genkender hinanden og begynder at falde i snak, når der er pauser på ruten. Derfor var det oplagt at lave den afslutning på dagen, der var en 25 kilometers træningstur til gåturen fra København til Helsingør.

Jakob Amsgaard lægger dog ikke op til, at der sker en yderligere formalisering med tilmelding og diplomer. Gåturene er en mulighed, som folk kan deltage i, hvis de har lyst - og det handler jo ikke om at komme først, men om at gå sammen, lyder det fra den 40-årige Jakob Amsgaard, der har boet i Helsingør indtil han fyldte 30 år.

Derfor måtte han lige ud tirsdag for at tjekke ruten, der gik fra Kulturværftet via Højstrup tilbage mod Snekkersten og derefter over land til Hellebæk via Cafe Hammermøllen og til sidst til kaffe på Marienlyst Strandhotel.

Se her billederne fra starten foran Kulturværftet. Folk kunne mødes fra klokken 9.00, og klokken 10.00 var der en kort velkomst og derefter start på gåturen.

