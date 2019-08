Se billederne: Kæmpe fodboldstævne indtager Kulturhavnen

En god forklaring

Det er dog ikke, fordi der ingen interesse er for Kronborg Cup - det er der nemlig, og det kræver kun en kort gåtur rundt om Kulturhavnen for at kunne opleve det. Der er sat telte op, hvor børn kan teste, hvem der kan skyde hårdest, der er et område, hvor hovedsagligt unge drenge, sidder stimlet om skærmen for at dyste mod hinanden i fodboldspillet FIFA. Hele tiden kan der høres klassiske danske fodboldsange, som 'Vi er røde, vi er hvide', der skaber en passende baggrundslyd til et fodboldstævne. Længere henne, ved Museet for Søfart, er der sat små oppustelige fodboldbaner op. Det vrimler her allerede med miniputtere, der har benskinner på, som får det til at ligne, de løber rundt med et træben. Der summer af god stemning.