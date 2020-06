Se billederne: Højt humør på EG

Der var lutter smil og højt humør, da Espergærde Gymnasium og HF holdt translokation for godt 380 dimittender. Efter et forår præget af Corona-epidemien var det en særlig stor glæde at se årets studenter nå godt i mål og blive fejret.

Translokationen forløb selvsagt anderledes end vanligt for at overholde ministeriets retningslinjer for skoleafslutninger. Skolens torv plejer at være fyldt til randen med mennesker. I stedet blev translokationen i år holdt i tre omgange á fem klasser samlet fem forskellige steder på skolen. Alle steder blev der vist en video med taler og sang, som var optaget på forhånd.