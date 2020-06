Her ses 3 af de gamle kabler, som er gravet fri. De bliver derefter fjernet.

Se billederne: Fornyelsen af elkablerne mellem Hornbæk og Sverige er næsten færdig

Fornyelsen af 400 kV elkabler fra Hornbæk til Sverige er ved at være færdig. De gamle søkabler er gravet fri på stranden og er nu fjernet. De fire nye søkabler er trukket i land via de fire underborede plastrør. Pt. er de sidste søkabler ved at blive sammenkoblet med landkablerne - det er en kompliceret proces, konstaterer Steen Toft Jørgensen fra Ålsgårde, som på nærmeste hold har fulgt udskiftningen og som har foreviget processen i tre billedserier, som kan ses på sn.dk