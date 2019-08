Se billedserie By-, Plan- og Miljøudvalgets formand Christian Holm Donatzky(R) bød velkommen til den velbesøgte indvielse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Farverigt mexicansk murmaleri genopliver byporten

Helsingør - 16. august 2019 kl. 17:13 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 borgere var med, da de nye kunstværker blev præsenteret på Simon Spies Plads. Kunstværkerne giver pladsens historie nyt liv

Læs også: Indvielse af ny kunst på Simon Spies Plads

Det har siden de første murmalerier blev præsenteret tilbage i 2012 været en begivenhed, når årets gavl eller murmalerier som led projekt Kunst & Byrum Helsingør bliver afsløret. Det var også tilfældet fredag eftermiddag, da murmaleriet på Simon Spies Plads blev afsløret ved en hyggelig fernisering, og hvor omkring 100 nysgerrige borgere var mødt op, for at se det endelige resultat af den mexicanske kunstner Adry del Rocíos arbejde på muren, hvor et tidligere maleri er blevet malet over. En anden del af årets værk kunne man finde på fliserne, hvor kunstneren »Anonym Kunstner«, der blandt andet er kendt lokalt fra hænderne på ravelinbroen på Kulturhavnen, og fra det fastspændte affald på Helsingør Nordhavn, havde lavet en række skulpturer.

Der er blevet malet på maleriet indtil det sidste, da det ustadige vejr, som beskrevet i sidste uge i avisen, har været en udfordring, og kunstneren, der til daglig bor i Holland, har da også fået hjælp undervejs af hendes mand Ruben Poncia, der også er street art-kunstner.

Formand elsker byporte

Det var By-, Plan- og Miljøudvalgets formand Christian Holm Donatzky(R), som var første taler til indvielsen af maleriet, som blandt meget andet havde byens gamle byport Svingelport som motiv, mens den Helsingørfødte rejsekonge Simon Spies er blevet forvist til trappen og bagsiden af pladsen.

- Der er kræves mange ting for at få en by til at fungere rent praktisk. Men der kræves endnu mere for at få den til at blive levende, og et sted foik har lyst til at være, sagde Holm Donatzky.

For udvalgsformanden, der erudddannet historiker, var byporten også et godt valg af motiv.

- i ind- og udland besøger jeg ofte byportene. Det er et interessant og spændende sted, hvor alle typer mennesker har været igennem, sagde han.

Kant og folkelighed

Nuværende folketingsmedlem og snart tidligere mangeårlg Kultur- og Turismeudvalgsformand Henrik Møller(S)har været hele vejen siden de første murmalerier i 2012.

- Vi ville gerne skabe lidt kant med malerierne, men samtidig blev vi overraskede over, hvor folkelige og populære malerierne blev, sagde Henrik Møller i sin tale.

- Jeg tror først og fremmest det skyldes vores egen italiener Elisabetta Saiu, som alle år har fundet de rigtige kunstnere til opgaverne, sagde han.

Endnu en indvielse venter

Men det er ikke slut med Kunst & Byrum for i år. For 27. august klokken 15 forventer man at kunne indvie et nyt stor tunnelmaleri på skabt af kunstneren Michael Wisniewski i tunnelen ved Rytterbakken på Vapnagaard. Her andre af tunnelerne blev udsmykket tidligere år som del af projekt Kunst & Byrum.

