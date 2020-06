Se billederne: Byens unge skal igen bygge skibe i dokken

Se billedserie Kulturminister Joy Mogensen, som er i gang med genåbningen af kulturområdet, sørgede for at det nye uddannelsesinitiativ blev officielt indviet.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 08. juni 2020 kl. 17:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De maritime traditioner ser ud til at være tilbage i værfts- og søfartsbyen Helsingør. Frivillige istandsætter og vedligeholder gamle træskibe i Værftshallernes Hal 16 - og ikke mindst er erhvervsskolen U/Nord sammen med kommunen i færd med at få bådebygger- og sejlmageruddannelserne tilbage til byen.

Men interessen for det maritime og håndværket skal også vækkes blandt byens børn og unge, og det var baggrunden for, at borgmester Benedikte Kiær (K) og kulturminister Joy Mogensen (S) mandag formiddag kunne åbne forløbet »Håndværk på Haven«, som foregår omkring M/S Museet for Søfart og kulturhavnen.

Noget af undervisningen foregår endda nede i Helsingør Værfts gamle tørdok, som i dag daner rammen om M/S Museet for Søfart.

- Vi har brug for mange flere håndværkere, og jeg er virkelig spændt på at følge jeres arbejde. For det er jo sådan, at I kun har en uge til at få et skib i søen,lød det fra borgmester Benedikte Kiær til de fremmødte, som blandt andet talte det første hold »lærlinge«, som bestod af 7. klasses elever fra Hellebæk-skolen i Ålsgårde, som var klædt i maritime klæder.

Forude venter et intenst program, hvor mange former for håndværk skal læres, og hvor det allerede fra første dag er på med sikkerhedsskoene. Og fredag skal gerne være sødygtige små fartøjer klar.

Wauw-oplevelse Som kulturminister glædede Joy Mogensen sig over, at vi endelig kunne komme på museum og være sammen. Hun understregede også, at noget af de vi i dag går på museum for at se er netop det gode håndværk.

- Et museum kan give en wauw-oplevelse, og det er noget af dem samme oplevelse man kan få, når man lærer et håndværk, sagde Joy Mogensen.

Efter åbningen sørgede museumsdirektør Ulla Tofte også for, at ministeren fik set det arbejdende værksted i Hal 16.

Projektet, som foregår under navnet Håndværk på Havnen, kommer til at foregå både før og efter sommerferien, og er en del af undervisningen i Håndværk og Design på alle kommunens folkeskoler. Efterfølgende skal projektet også senere udbydes i Holbæk og Ebeltoft.

»Håndværk på Havnen« er et samarbejde mellem Bådebyggeruddannelsen ved U/NORD og M/S Museet for Søfart, og Nordea Fonden har støttet projektet med i alt 3,5 millioner kroner.

