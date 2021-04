Se billedserie I går blev første spadestik til den nye genbrugsplads overfor Forsyning Helsingør taget. Fra venstre ses tidligere formand for Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl, bestyrelsesmedlem Gitte Kondrup, områdedirektør i NCC Bjarki Finnbogason, bestyrelsesformand Jens Bertram og Forsyning Helsingørs direktør Jacob Brønnum. Gravkoen i baggrunden gik straks i gang efter spadestikket. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Byen får landets flotteste genbrugsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Byen får landets flotteste genbrugsplads

Helsingør - 25. april 2021 kl. 04:16 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Det symbolske første spadestik til Helsingør Kommunes nye genbrugsplads blev taget torsdag i strålende sol og frisk vind. Forsyning Helsingørs formand, Jens Bertram, stak spaden i jorden og kort tid efter overtog en bulldozer arbejdet med at planere grunden, hvor Helsingørs nye genbrugsplads skal ligge. Lige overfor Forsyning Helsingør og med nærhed til Helsingør by, Snekkersten og Espergærde, så borgerne her ikke behøver at brænde benzin af for at køre til den eneste genbrugsplads, der findes i Skibstrup.

Læs også: Etableringen af den nye genbrugsplads går i gang til foråret

Ambitiøst projekt

Områdedirektør Bjarki Finnbogason fra entreprenørselskabet NCC, der er hovedentreprenør på byggeriet, tøvede ikke med at kalde genbrugspladsen for et ambitiøst projekt, hvor der både er tænkt på bæredygtighed, brugervenlig indretning og arkitektur.

Og han kaldte den fremtidige genbrugsplads for Danmarks flotteste.

Jens Bertram glædede sig over, at Helsingør nu får en centralt placeret genbrugsplads, som sparer borgerne i den sydlige del af kommunen for mange kilometer. Også indretning med en cirkulær plads i midten gør det nemt for borgerne at komme af med deres affald.

49 mio. kr.

Den nye genbrugsplads er på 11.300 kvadratmeter, og prisen beløber sig til godt 49 millioner kroner.

Den nye bynære genbrugsplads i Helsingør er en af de indsatser, der skal sikre mere genanvendelse af husholdningsaffaldet i kommunen. Målet er 50 procent i 2022. I 2020 genanvendte kommunens borgere 35 procent.

Som noget nyt vil borgerne kunne opleve konkrete løsninger inden for direkte genbrug og reparation. Forventningen er, at der bliver etableret mulighed for købe/sælge/bytte effekter til genbrug - det kunne for eksempel være møbler, byggematerialer, elektronikprodukter, bøger og plæneklippere.

Genbrugspladsen på Energivej skal stå klar om et års tid.

relaterede artikler

Det bliver dyrere at få hentet sit affald 10. december 2020 kl. 10:21

Kommende genbrugsplads har fundet entreprenør 12. september 2020 kl. 07:23

Nu begynder forberedelserne til den nye genbrugsplads 17. december 2019 kl. 10:40